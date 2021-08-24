Hatay'da 489 kök kenevir ile 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi
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Hatay'da 489 kök kenevir ile 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi

Hatay'da 489 kök kenevir ile 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Defne ilçesinde boyları 2 ile 5 metre aralığında değişen 489 kök kenevir bitkisi ile 6 kilo 790 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde boyları 2 ile 5 metre aralığında değişen 489 kök kenevir bitkisi ile 6 kilo 790 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ballıöz Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında Esenbulak Mahallesi'nde bulunan arazi içerisinden kenevir bitkisi toplandığı bilgisi alındı. Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma dedektifleri (JASAT) ve öğle isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan arama sonucunda boyları 2 ile 5 metre aralığında değişen 489 kök kenevir bitkisi ile 6 kilo 790 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kenevir bitkisi toplarken yakalanan şüpheli E.A. ile H.H. adli makama sevk edilirken ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 489 kök kenevir ile 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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