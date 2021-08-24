Hatay'da 489 kök Hint keneviri ve 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi
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Hatay'da 489 kök Hint keneviri ve 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi

Hatay'da 489 kök Hint keneviri ve 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Defne ilçesinde, 489 kök Hint keneviri ve 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde, 489 kök Hint keneviri ve 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Esenbulak Mahallesi'ndeki bir arazide arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği de kullanılan aramada, 489 kök Hint keneviri ve 6 kilo 790 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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