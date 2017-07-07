Hatay'da 48 Kişi Fetö'den Gözaltında

HATAY'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı bildirilen 66 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında KHK ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan 18 kişi ise aranıyor. - Hatay