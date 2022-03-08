Hatay'da 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Hatay'da 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ile Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından hakkında toplam 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli şahsı, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde bulunan Çevlik mevkiindeki annesine ait evde gözaltına alındı.

Hükümlü, sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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