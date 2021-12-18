Hatay'da 47 yabancı uyruklu ve 3 organizatör yakalandı - Haberler
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Hatay'da 47 yabancı uyruklu ve 3 organizatör yakalandı

Hatay'da 47 yabancı uyruklu ve 3 organizatör yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 yabancı uyruklu yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 yabancı uyruklu yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ilçesi Bohşin ve Suvatlı mahallelerindeki adreslere ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, ülkeye yasa dışı giriş yaptığını belirlediği 47 Suriye uyrukluyu yakaladı.

Ekipler, 3 organizatörü de gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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