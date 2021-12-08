Hatay'da 45 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Hatay'da 45 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 45 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'da, yağma suçlarından 45 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da, yağma suçlarından 45 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "yol kesmek suretiyle yağma", "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "nitelikli yağma" suçlarından 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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