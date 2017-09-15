Hatay'da 45 mülteci yakalandı

GBT sorgulaması yapılan ve parmak izi alınan Suriye uyruklu mülteciler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek



HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 45 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Karadurmuşlu yolunda bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube ekipleri, Karadurmuşlu yolu kavşağında durdurdukları bir otobüste yaptıkları kimlik kontrolünde yasadışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptıkları belirlenen araların da çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 45 mülteci yakaladı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde GBT sorgulaması yapılan ve parmak izi alınan Suriye uyruklu şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.