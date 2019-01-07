Hatay'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollardan geçen grubu tespit etti.
Gözetim altına alınan ve Suriyeli oldukları belirlenen 44 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA