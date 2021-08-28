Hatay'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, 43 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen A.E'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 43 yabancı uyruklu, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli