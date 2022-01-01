Hatay'da 42,5 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 42,5 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 42,5 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte içki satışına yönelik bir iş yeri ve eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yarım litrelik 85 pet şişede sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler M.K, R.K, N.Ç. ve G.K. gözaltına alındı.

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AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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