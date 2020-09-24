Hatay'da 410 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma ekipleri 410 litre sahte içki ele geçirdi, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma ekipleri 410 litre sahte içki ele geçirdi, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 410 litre sahte içki ve 2 bin 820 litre fermente üzüm posası ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz