Hatay'da 410 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı
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Hatay'da 410 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

24.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:30
Hatay'da 410 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma ekipleri 410 litre sahte içki ele geçirdi, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma ekipleri 410 litre sahte içki ele geçirdi, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 410 litre sahte içki ve 2 bin 820 litre fermente üzüm posası ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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