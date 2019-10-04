Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 41 göçmen yakalandı.
Hatay'ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 41 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında görev yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Yayladağı-Suriye kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Sınırdan kaçak olarak Türkiye tarafına geçmeye çalışan 41 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY