Hatay'da 400 yıllık çınar ağacına bakım
Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 400 yıllık çınar ağacına bakım yapıldı.
09.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:11
Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 400 yıllık çınar ağacına bakım yapıldı.
Payas Kaymakamlığından alınan bilgileye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi Değirmen Çarşı Meydanı'nda bulunan çınar ağacına bakım çalışması gerçekleştirildi.
Ekiplerce, kırık dalları budanan 400 yıllık çınar ağacının, yaralı yüzeyleri, kovuk kısımları temizlenerek böcek ve mantara karşı ilaçlaması yapıldı.
Kaynak: AA