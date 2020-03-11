Hatay'da 4. Yapı, İnşaat ve Dekorasyon Fuarı açıldı Hatay'da 51 firmanın katıldığı 4. Yapı, İnşaat ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

Hatay'da 51 firmanın katıldığı 4. Yapı, İnşaat ve Dekorasyon Fuarı açıldı.



Hatay'ın Antakya ilçesinde Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası ile diğer ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 7 bin metrekare alanda açılan fuara 51 firma katıldı. İnşaat malzemeleri, dekorasyon ürünleri, bahçe dekorları, yapı ekipmanlarının yer aldığı fuara katılan firmalar, ürünlerini sergiledi.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İdlib'de yaşanan olaylara değinerek, "İdlib'deki mesele Türkiye'nin kendi başına açmış olduğu bir husus değil. Dünyada meydana gelen çeşitli olaylar neticesinde sınırlarımız dibinde böyle bir olay ile karşı karşıya geldik. Sınırımızın ötesinde olan milyonlarca insana ev sahipliği yapıp, onları hoşgörü ile karşılayıp onlara hoşgörü ile bakan bu millete şükranları sunmak lazım. Yunanistan sınırlarında mültecilerin karşılaşmış olduğu davranışların ne kadar vahşice olduğu ortada. Ne zaman ki birileri darda kalmış bu kapıya yönelmiş, bu kapının sahipleri de her zaman kapılarını mağdurlara, mazlumlara açmıştır" dedi.



Vali Doğan Hatay'ın 2019 yılı ihracat rakamlarına göre başarılı olduğunu belirterek, "2019 yılı ihracatımıza baktığımızda 2 milyar 8 yüz 50 milyon dolarlık bir rakama ulaşmışız. Tabi bunun içerisinde farklı sektörler var. 2019 dünya da kriz yılıydı ama Hatay'da bundan başarı ile çıkmıştır diye ifade edebilirim. 2019 yılı vergi tahsilatımıza baktığımız da, biz devlet olarak Hatay'dan 11 milyar civarında bir vergi tahsilatımız olmuştur ve bu da ciddi bir rakam. Göstergeler Hatay'ın ilk onda olduğunu ifade ediyor. Bu şunu gösteriyor ki biz tarımda da, ticarette de, sanayide de, alt yapıda da diğer sektörlerde de çalışıyoruz, üretiyoruz, ürettiklerimizi dünyanın dört bir tarafına satabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Vali Doğan, fuara katılan firmalara teşekkür ederek, fuarların sürekli yapıldığında, insanların Hatay'ı fuar şehri olarak kabul edebileceklerini ifade etti.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da fuarın dördüncüsünü yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, fuarların devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimi yapılarak, açılış gerçekleştirildi.



Fuar, 14 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak. - HATAY

Kaynak: İHA