Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı
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Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 zanlı çalıntı bisikletlerle yakalandı.

03.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:08
Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı

'ın ilçesinde 4 zanlı çalıntı bisikletlerle yakalandı.

İlçe Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bisikletlileri durdurdu.

Bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit eden polis, H.B, C.Ö, H.U. ve D.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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