Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı
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Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, 4 kişiyi çalıntı bisikletlerle yakaladı.

03.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:30
Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı

'ın ilçesinde , 4 kişiyi çalıntı bisikletlerle yakaladı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bisikletlileri durdurdu. Bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit eden polis, H.B., C.Ö., H.U. ve D.B.'yi gözaltına aldı. Bisikletlerin değişik tarihlerde kentin farklı noktalarından çalındığı tespit edilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler. - HATAY

Kaynak: İHA
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