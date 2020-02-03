Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı

03.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:30

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, 4 kişiyi çalıntı bisikletlerle yakaladı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bisikletlileri durdurdu. Bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit eden polis, H.B., C.Ö., H.U. ve D.B.'yi gözaltına aldı. Bisikletlerin değişik tarihlerde kentin farklı noktalarından çalındığı tespit edilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler. - HATAY

Kaynak: İHA