Hatay'da 4 kaçakçılık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Hatay'da 4 kaçakçılık şüphelisi yakalandı

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da 4 kaçakçılık şüphelisi yakalandı

Hatay'da gümrük kaçağı ürün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da gümrük kaçağı ürün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki aracı aradı.

Araçlarda faturasız 22 bin 500 bebek bezi, kaçak 72 paket sigara ve 120 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkhan, Hassa, Hatay, Güncel, Haberler

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