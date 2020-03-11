SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Hatay'da 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı - Ekonomi
Antakya, Hatay, Ekonomi

Hatay'da 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 51 firmanın katıldığı 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

11.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:26
Hatay'da 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 51 firmanın katıldığı 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle 7 bin metrekare alanda açılan fuara 51 firma katıldı.


Fuarda, inşaat malzemeleri, dekorasyon ürünleri, bahçe dekorları ve yapı ekipmanları sergilendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Geçen günlerde sıkıntılı bir süreçten geçildiğini hatırlatan Doğan, "Şehitlerimiz, yaralılarımız oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İdlib'deki mesele Türkiye'nin kendi başına açmış olduğu bir husus değil. Dünyada meydana gelen çeşitli olaylar neticesinde hemen sınırlarımız dibinde böyle bir olayla karşı karşıya geldik. 8 buçuk 9 yıldır Suriye'deki bu kargaşadan en çok etkilenen ülke Türkiye, burada en çok etkilenen il de Hatay. Öncelikle Hataylılara göstermiş oldukları bu kadirşinaslıktan dolayı da şükranlarımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Doğan, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların karşılaştığı tavır ve davranışları da eleştirdi.

İdlib'e 160 kilometre sınırı olan tek ilin Hatay olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"İdlib'de şu anda 4 milyona yakın insan var. Bu insanlar bizim sınırımıza doğru planlı, projeli bir şekilde itilmekte. Türkiye'deki 4 milyona ilave olarak bir 4 milyon göçmenin tekrar ekonomik maliyeti, sosyal maliyeti bu ülkeye, bu millete yüklenilmek istenmekte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri buna müsaade etmeyeceğini ifade etmiş ve yapılması gerekeni de yapmıştır. Umarım bu ateşkes devam eder, oradaki insanlar huzur içerisinde, kendi topraklarında, kendi evlerinde yaşamlarını sürdürürler. Türkiye de Türk milleti de mutlu olur." diye konuştu.

Hatay ekonomisinin performansı

Doğan, rakamlara bakıldığında Hatay'ın 2019'daki ekonomisinin hiç de küçümsenmeyecek performansta olduğunu söyledi.

Geçen yılki ihracata bakıldığında 2 milyar 850 milyon dolarlık bir rakama ulaştıklarını ifade eden Doğan, "Tabii bunun içerisinde farklı sektörler var, yaş sebzeden tutun da mobilyaya, ayakkabıya kadar, yapmış olduğumuz çelik, filtre... Bunları koyduğumuzda 2018 rakamlarına yakın rakamlarda hatta biraz daha onun üzerinde bir ihracat gerçekleştirmişiz. 2019, dünyada kriz yılıydı ama Hatay bundan başarıyla çıkmıştır diye ifade edebilirim." dedi.

Doğan, Hatay'ın tarımda, ticarette, sanayi, altyapı ve diğer sektörlerde de çalışıp ürettiğinin ve dünyanın dört bir tarafına sattığının altını çizdi.

Fuar, 15 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Ekonomi
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Ekonomi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Ekonomi
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Ekonomi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Ekonomi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Ekonomi
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan James Jeffrey Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Hatay'da 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 17:08:00. #1.15#