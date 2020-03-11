Hatay'da 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 51 firmanın katıldığı 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 51 firmanın katıldığı 4. İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle 7 bin metrekare alanda açılan fuara 51 firma katıldı.



Fuarda, inşaat malzemeleri, dekorasyon ürünleri, bahçe dekorları ve yapı ekipmanları sergilendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Geçen günlerde sıkıntılı bir süreçten geçildiğini hatırlatan Doğan, "Şehitlerimiz, yaralılarımız oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İdlib'deki mesele Türkiye'nin kendi başına açmış olduğu bir husus değil. Dünyada meydana gelen çeşitli olaylar neticesinde hemen sınırlarımız dibinde böyle bir olayla karşı karşıya geldik. 8 buçuk 9 yıldır Suriye'deki bu kargaşadan en çok etkilenen ülke Türkiye, burada en çok etkilenen il de Hatay. Öncelikle Hataylılara göstermiş oldukları bu kadirşinaslıktan dolayı da şükranlarımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Doğan, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların karşılaştığı tavır ve davranışları da eleştirdi.

İdlib'e 160 kilometre sınırı olan tek ilin Hatay olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"İdlib'de şu anda 4 milyona yakın insan var. Bu insanlar bizim sınırımıza doğru planlı, projeli bir şekilde itilmekte. Türkiye'deki 4 milyona ilave olarak bir 4 milyon göçmenin tekrar ekonomik maliyeti, sosyal maliyeti bu ülkeye, bu millete yüklenilmek istenmekte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri buna müsaade etmeyeceğini ifade etmiş ve yapılması gerekeni de yapmıştır. Umarım bu ateşkes devam eder, oradaki insanlar huzur içerisinde, kendi topraklarında, kendi evlerinde yaşamlarını sürdürürler. Türkiye de Türk milleti de mutlu olur." diye konuştu.

Hatay ekonomisinin performansı

Doğan, rakamlara bakıldığında Hatay'ın 2019'daki ekonomisinin hiç de küçümsenmeyecek performansta olduğunu söyledi.

Geçen yılki ihracata bakıldığında 2 milyar 850 milyon dolarlık bir rakama ulaştıklarını ifade eden Doğan, "Tabii bunun içerisinde farklı sektörler var, yaş sebzeden tutun da mobilyaya, ayakkabıya kadar, yapmış olduğumuz çelik, filtre... Bunları koyduğumuzda 2018 rakamlarına yakın rakamlarda hatta biraz daha onun üzerinde bir ihracat gerçekleştirmişiz. 2019, dünyada kriz yılıydı ama Hatay bundan başarıyla çıkmıştır diye ifade edebilirim." dedi.

Doğan, Hatay'ın tarımda, ticarette, sanayi, altyapı ve diğer sektörlerde de çalışıp ürettiğinin ve dünyanın dört bir tarafına sattığının altını çizdi.

Fuar, 15 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA