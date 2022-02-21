Hatay'da 4 bin 9 parça "kaçak cinsel içerikli ürün" ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'da iş yeri ve deposunda "kaçak cinsel içerikli ürün" ve hap ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yeri ve depodaki aramada, gümrük kaçağı 4 bin 9 parça "cinsel içerikli ürün" ile 110 cinsel hap bulundu.

İş yeri sahibi E.S. gözaltına alındı.