Hatay'da 4 bin 9 parça "kaçak cinsel içerikli ürün" ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 4 bin 9 parça "kaçak cinsel içerikli ürün" ele geçirildi

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 4 bin 9 parça

Hatay'da iş yeri ve deposunda "kaçak cinsel içerikli ürün" ve hap ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da iş yeri ve deposunda "kaçak cinsel içerikli ürün" ve hap ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yeri ve depodaki aramada, gümrük kaçağı 4 bin 9 parça "cinsel içerikli ürün" ile 110 cinsel hap bulundu.

İş yeri sahibi E.S. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Haberler

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