Hatay'da 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da, 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da, 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
"Akrep" isimli narkotik köpeğinin de katılımıyla araçta arama yapan ekipler, torpidonun iç kısmına gizlenmiş 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Araçtaki Suriye uyruklu H.A.H. ve T.A. gözaltına alındı.