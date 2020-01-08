Hatay'da 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da, 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:36
Hatay'da 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirildi

'da, 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

"Akrep" isimli narkotik köpeğinin de katılımıyla araçta arama yapan ekipler, torpidonun iç kısmına gizlenmiş 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçtaki Suriye uyruklu H.A.H. ve T.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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