Hatay'da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da bir araçta yapılan aramada 4 bin 483 adet captagon hap ele geçirildiAlınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Topboğazı civarında durdurdukları 33 MA ... plakalı otomobilde arama yaptı.
Hatay'da bir araçta yapılan aramada 4 bin 483 adet captagon hap ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Topboğazı civarında durdurdukları 33 MA ... plakalı otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın torpido iç üst kısmına gizlenmiş 4 bin 483 adet Captagon hap bulundu.
Araçta bulunan yabancı uyruklu H.A.H. ve T. A. gözaltına alındı. - HATAY