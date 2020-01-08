Hatay'da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da bir araçta yapılan aramada 4 bin 483 adet captagon hap ele geçirildiAlınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Topboğazı civarında durdurdukları 33 MA ... plakalı otomobilde arama yaptı.

08.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:21
Hatay'da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

'da bir araçta yapılan aramada 4 bin 483 adet captagon hap ele geçirildi


Alınan bilgiye göre, İl Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Topboğazı civarında durdurdukları 33 MA ... plakalı otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın torpido iç üst kısmına gizlenmiş 4 bin 483 adet Captagon hap bulundu.


Araçta bulunan yabancı uyruklu H.A.H. ve T. A. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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