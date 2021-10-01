Hatay'da 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı tehdit, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçlarından arananlara yönelik 4 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Polis, şüphelilerin evlerinde kılıç, bıçak, mermi ve 31 bin 380 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

 Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Seyit Torun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Lionel Messi Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Memduh Büyükkılıç Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Fatih Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 21:35:39. #1.11#