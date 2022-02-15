Hatay'da 4,9 ton bozuk biber salçası piyasaya sürülmeden imha edildi
AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'da piyasaya sürülmeye çalışılan 4,9 ton bozuk biber salçası imha edildi.
HATAY (AA) - Hatay'da piyasaya sürülmeye çalışılan 4,9 ton bozuk biber salçası imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde bozuk biber salçasını piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen M.B'nin evini aradı.
Aramada, variller içerisinde Bursa'dan getirildiği tespit edilen 4,9 ton bozuk biber salçası ele geçirildi.
Bozuk salçayı piyasaya süreceği iddiasıyla ev sahibi M.B. gözaltına alındı.
Salça ekiplerce imha edildi.
AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel