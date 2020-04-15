Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde depremAKDENİZ'de, merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 33 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.40'ta meydana geldi. Hatay'ın Yayladağı ve İskendurun ilçelerinde de hissedilen deprem, yerin 24.99 kilometre derinliğinde oldu. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kaynak: DHA