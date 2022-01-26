Hatay'da 390 paket kaçak sigara ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bohşin Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde gümrük kaçağı 390 paket sigara ele geçirdi.

Şüpheli S.B. gözaltına alındı.