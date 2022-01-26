Hatay'da 390 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 390 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 390 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da bir iş yerinde yapılan aramada 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da bir iş yerinde yapılan aramada 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkez ilçe Antakya'nın Bohşin Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada, 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

S.B. gözaltına alınarak, hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title