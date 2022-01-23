Hatay'da 390 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 390 bin kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'da 390 bin kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 390 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 390 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı makaron satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince A.E.'nin ikametinde yapılan aramada; 390 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

A.E. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Payas, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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