Hatay'da 39 bin 400 gümrük kaçağı makaron ile 41 kilogram tütün ele geçirildi

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinden 39 bin 400 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 41 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 39 bin 400 gümrük kaçağı makaron ile 41 kilogram tütün buldu.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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