Hatay'da 38 dilenci yakalandı
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Hatay'da 38 dilenci yakalandı

Hatay'da dilencilere yönelik operasyonda 38 kişi yakalandı.

12.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:22

Hatay'da dilencilere yönelik operasyonda 38 kişi yakalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, polis ve zabıta ekipleri, şehir dışından kente gelen dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda dilencilik yaptığını belirlediği 38 kişiyi yakaladı.

Dilenciler, işlemlerinin ardından kent dışına götürüldü.

Hatay'da 38 dilenci yakalandı

Kaynak: AA

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