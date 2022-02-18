Hatay'da 358 paket kaçak sigara ele geçirildi

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 358 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışma sonucunda, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özerli Mahallesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 358 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. - HATAY

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