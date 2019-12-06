Hatay'da 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Hatay'da 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

06.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:39
Hatay'da 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi

'ın ilçesinde tarafından yapılan yol uygulamasında 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine, Kırıkhan karayolu üzerindeki Güzelce Mahallesi kavşağında yaptıkları yol uygulamasında, Diyarbakır'dan Hatay'a getirilen 350 kilo kaçak tütün, 8 bin adet sigara filtresi, 50 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Araç sürücüsü İ.K. (22) gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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