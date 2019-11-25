Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 35 kaçak göçmen yakalandı.

25.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:00
Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı

'da, 'den kaçak yollarla tarafına geçtikleri tespit edilen 35 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen yabancı uyruklu 35 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.