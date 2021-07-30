Hatay'da 340 bin adet makaron ele geçirildi

Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da bir araç içerisinde 340 bin adet makaron ele geçirildi.

Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da bir araç içerisinde 340 bin adet makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 340 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

F.Ö.K. isimli şahsa adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı