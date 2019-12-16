Hatay'da 34 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay'da 34 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 34 kaçak göçmen yakalandı.

16.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:14
Hatay'da 34 kaçak göçmen yakalandı

'da, 'den kaçak yollarla tarafına geçtikleri tespit edilen 34 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen yabancı uyruklu 34 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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