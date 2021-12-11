Hatay'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Hatay'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'da, iki suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da, iki suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahla yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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