Hatay'da 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Hatay'da 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 32 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 32 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 16 suçtan hakkında 32 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, N.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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