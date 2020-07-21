Hatay'da 31 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüpheli bir şahsın elindeki poşet içerisinde 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
21.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:59
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüpheli bir şahsın elindeki poşet içerisinde 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde durdurulan A.H.B. isimli şahıs üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada şahsın elindeki siyah renkli poşet içerisinde aynı marka ve farklı modellerde 31 adet kaçak cep telefonu bulundu.
Şüpheli A.H.B. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA