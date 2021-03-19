Hatay'da 304 litre sahte içki ile 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
19.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:40
Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavla Mahallesi'nde A.T'nin evinde kaçak sigara ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisini aldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, şişelenmiş 304 litre sahte içki ile 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz