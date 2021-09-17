Hatay'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığı yapılacağı bilgisi üzerine Derebahçe ve Muhlisali mahallerinde 2 minibüsü durdurdu.

Kimlik kontrolünde, araçlardaki 30 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Yabancı uyruklular ile Suriyeli sürücüler M.D.H. ve T.L. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

 Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu
Magazin Ece Üner Bensu Soral Gökhan Çıra
Spor Muslera Fatih Terim Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Mehmet Nuri Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:05:26. #1.12#