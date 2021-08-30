Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Hatay Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Hatay Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Doğan, Hatay Valiliği bahçesinde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Programda konuşan Vali Doğan, ağustos ayının Türk milletinin zaferler ayı olduğunu söyledi.

Tarihe bakıldığında çok büyük zaferlere imza atmış bir milletin evlatları olduklarını ifade eden Doğan, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yokluk döneminde bu milleti tekrar şaha kaldırabilmek, ülkeyi tekrar işgalden kurtarabilmek, genç bir cumhuriyeti inşa edebilmek adına büyük bir gayret göstermişler, fedakarlık yapmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak da bu başarıyı şahlandırmışlar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

Vali Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakabilmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Geleceğin geçmişten daha güçlü olacağına inandıklarını belirten Doğan, "Türkiye geçmişten daha güçlü bir Türkiye olarak ileriye bakacak, evlatlarımız daha standartları yüksek bir hayat sürecekler. Türkiye bölgesinde güçlü bir devlet, saygın bir millet olarak da yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Vali Doğan, programda davetlilerle ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş