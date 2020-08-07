Hatay'da 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Hatay'da 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
07.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:38

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcılık suçundan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis ile 7 bin 500 lira cezası bulunan Y.I. ekiplerce yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kırıkhan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Güncel
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti 3. Sayfa
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı Dünya
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi
Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi
Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu
Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi 'ortadan kayboldu' iddialarına karşılık belge yayınlayacak
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi "ortadan kayboldu" iddialarına karşılık belge yayınlayacak
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ümit Dündar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Seda Sayan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Hatay'da 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 21:50:18. #1.14#
title