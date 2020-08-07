Hatay'da 3 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcılık suçundan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis ile 7 bin 500 lira cezası bulunan Y.I. ekiplerce yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kırıkhan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA