Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kumlu kara yolu kavşağında Ayşe K'nin kullandığı 31 NFR 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak iki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Ayşe K. ile diğer araçlardaki Bergüzar K. ve Gülendam A. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Eşiyle çatıya çıkarak selden kurtulan vatandaş, hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşları içinde anlattı
Eşiyle çatıya çıkarak selden kurtulan vatandaş, hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşları içinde anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Zincirleme kaza: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 18:34:12. #1.16#

title