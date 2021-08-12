Hatay'da 3 milyon 50 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Hatay'da 3 milyon 50 bin kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'da 3 milyon 50 bin kaçak makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'da kamyon kasasında 3 milyon 50 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay'da kamyon kasasında 3 milyon 50 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Antakya-Reyhanlı kara yolunda seyreden kamyonu durdurdu.

Kamyon kasasında arama yapan ekipler 3 milyon 50 bin gümrük kaçağı makaron ile 100 kilogram tütün tespit etti.

Sürücü D.T. ile araçtaki M.T. gözaltına alındı.

Hatay'da 3 milyon 50 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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