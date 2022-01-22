Hatay'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu yaptı - Haberler
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Hatay'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu yaptı

Hatay'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin, Hassa ve Yayladağı ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 265 kilo tütün, 2 bin 972 paket kaçak sigara ele geçirildi.

YAYLADAĞI, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin, Hassa ve Yayladağı ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 265 kilo tütün, 2 bin 972 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzin, Hassa ve Yayladağı ilçelerinde Jandarma komutanlıkları tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında; Erzin ilçesinde yol kontrolünde araç içerisinde 265 kilo tütün, 82 paket kaçak sigara, Hassa ilçesinde ikamet eden M.A.G. isimli şahsın işyerinde 390 paket, Yayladağı Dusduru Mahallesinde bulunan Suriye sınırında 2 bin 500 paket olmak üzere çeşitli markalarda toplam 2 bin 972 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaçak Sigara, Yayladağı, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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