HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
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HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken 3 hektarlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken 3 hektarlık alan zarar gördü.

İlçenin Alibeyçağılı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçinin müdahale ettiği yangın saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
HATAY'DA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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