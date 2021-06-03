Hatay'da "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı alanında düzenlenen etkinliğe yaklaşık 200 bisikletli katıldı.
Vatandaşlar Atatürk Bulvarında güvenlik önlemleri eşliğinde bisikletle tur attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli