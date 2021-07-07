Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç aranıyor

Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için evden ayrılan Engin Seyyar (31) eve dönmedi. Seyyar'dan tüm aramalarına rağmen haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Jandarma, polis ve AFAD ekipleri, Seyyar'ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlattı.

Engin Seyyar'ın annesi Yasemin Seyyar, oğlunun sabah saat 09.00 sıralarında evden çıktığını, bir daha dönmediğini ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç aranıyor
Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:39:23. #1.14#

title