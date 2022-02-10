HATAY'DA 3 GÜNDE 500 KİŞİ TURKOVAC AŞISI YAPTIRDI

HATAY (DHA) - KORONAVİRÜSLE mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı 7 Şubat itibariyle Hatay'da uygulanmaya başlandı.

Sistem üzerinden randevu alan vatandaşlar, aşılarını yaptırmak için sabahın erken saatlerinde hastaneye başvuru yapmaya başladı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında uygulanan Turkovac aşısı, 3 günde yaklaşık 500 kişiye uygulandı.

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, vatandaşları, yerli ve milli aşı olan Turkovac aşısını yaptırmaya davet etti. Hambolat, 'Koronavirüsü yurdumuzun ve dünyanın gündeminden düşürebilmek için uygulayabileceğimiz en iyi yöntemlerden biri hepimizin bildiği gibi aşılama uygulamasıdır. Aylardır, yıllardır beklediğimiz yerli ve milli aşımız da nihayet uygulamaya konuldu. Şu ana kadar yapılan uygulamalardan edindiğimiz sonuçlar da gayet başarılı ve tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya özellikle Turkovac aşısını olmaya davet ediyoruz. 4 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlamış olduğumuz aşılama faaliyetlerinde ilimizde toplam 2,5 milyonun üstünde aşı uygulaması yaptık. Bunun 2 milyonun üstünde miktarı Biontech aşısı olup 500 bin civarı da Sinovac dediğimiz Çin aşısı. Turkovac yeni başladı fakat ciddi bir talep olduğunu düşünüyoruz, inşallah daha da sayıların artacağını düşünüyoruz' dedi.

'HASTANE YÜKÜ AÇISINDAN KORKTUĞUMUZ ŞEKİLDE BİR DÖNÜŞÜ OLMUYOR'

Hatay'daki aşılama ve koronavirüs vakaları ile ilgili de açıklama yapan Hambolat, şunları söyledi:

'Maalesef tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de Covi-19 sayılarında vaka pozitifliği oranında artışlarımız var. Fakat sevindirici taraf hastane yükü açısından korktuğumuz şekilde bir dönüşü olmuyor. Hastane yükü olarak yansıması minimal düzeyde fakat bu bizim alacağımız tedbirler ve önlemleri hafife almamızı gerektirmiyor. Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen noktasında hassas davranmaya devam edelim. İlimizde, hedef nüfusumuzun yüzde 75'nin üstünde İki doz aşılanması var. Yüzde 82 civarında da en az bir doz aşılanma yaptık. 18 yaş üstünde bu oranlar güzel fakat yeterli mi, değil. Çünkü aşılama, süre içerisinde etkililiğinin azalabileceğini düşündüğümüz için hatırlatma dozlarını da ciddiye alıp sıkça yapmamız gerekiyor' ifadelerine yer verdi.