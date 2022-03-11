Hatay'da 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Cilvegözü Gümrük Kapısı yolundaki bir iş yerine baskın yaptı.

Adresteki depolarda 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İş yeri sahibi H.Y. gözaltına alındı.

Hatay'da 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Cilvegözü, Akaryakıt, Hatay, Güncel, Haberler

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