Hatay'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
24.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:33
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilde, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilde, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco