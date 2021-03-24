Hatay'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hatay'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

24.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:33
Hatay'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilde, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilde, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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